Госбюджет получил 8,5 млрд грн налогов от ввоза энергоресурсов

“По результатам деятельности в декабре 2017 года Энергетической таможней ГФС в Государственный бюджет Украины перечислено 8 499,1 млн грн”, — говорится в сообщении.

Наибольшие суммы обеспечено по налогу на добавленную стоимость с ввезенных в Украину товаров — 4 млрд 888,7 млн грн (57,52% общей суммы) и акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров — 3 млрд 597,2 млн грн (42,32% от общей суммы).

Платежи по ввозной пошлине, единому сбору и плате за выполнение таможенных формальностей вне места расположения таможенных органов составили более 13,1 млн грн.

Отметим, в декабре 2017 года больше всего налогов и сборов Энергетическая таможня ГФС собрала с:



дизельного топлива — 4,2 млрд грн;



природного газа — 1,7 млрд грн грн;



бензинов моторных — 1,5 млрд грн;



газов сжиженных — 573,9 млн грн;



нефти сырой — 255,5 млн грн;



топлива для реактивных двигателей — 161,3 млн грн;



легких дистиллятов — 142,6 млн грн;



эфиров ациклических — 127,7 млн грн;



мазута — 53 млн грн;



метанола — 40,4 млн грн.



Напомним, ГФС направит на развитие дорожной инфраструктуры 12 млрд 312 млн грн, полученных от перевыполнения плана по таможенных поступлений в бюджет за 2017 год.