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Госбюджет получил 8,5 млрд грн налогов от ввоза энергоресурсов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. По итогам декабря 2017 года Энергетическая таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины почти 8,5 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Госбюджет получил 8,5 млрд грн налогов от ввоза энергоресурсов

“По результатам деятельности в декабре 2017 года Энергетической таможней ГФС в Государственный бюджет Украины перечислено 8 499,1 млн грн”, — говорится в сообщении.

Наибольшие суммы обеспечено по налогу на добавленную стоимость с ввезенных в Украину товаров — 4 млрд 888,7 млн грн (57,52% общей суммы) и акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров — 3 млрд 597,2 млн грн (42,32% от общей суммы).

Платежи по ввозной пошлине, единому сбору и плате за выполнение таможенных формальностей вне места расположения таможенных органов составили более 13,1 млн грн.

Отметим, в декабре 2017 года больше всего налогов и сборов Энергетическая таможня ГФС собрала с:

  • дизельного топлива — 4,2 млрд грн;
  • природного газа — 1,7 млрд грн грн;
  • бензинов моторных — 1,5 млрд грн;
  • газов сжиженных — 573,9 млн грн;
  • нефти сырой — 255,5 млн грн;
  • топлива для реактивных двигателей — 161,3 млн грн;
  • легких дистиллятов — 142,6 млн грн;
  • эфиров ациклических — 127,7 млн грн;
  • мазута — 53 млн грн;
  • метанола — 40,4 млн грн.

Напомним, ГФС направит на развитие дорожной инфраструктуры 12 млрд 312 млн грн, полученных от перевыполнения плана по таможенных поступлений в бюджет за 2017 год.

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