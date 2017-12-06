Держборг України зменшився на 750 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сукупний державний борг України (прямий і гарантований) скоротився на 0,98%, або на 750 млн доларів. Відповідні дані надало Міністерство фінансів, передає УНН.
Зокрема, на кінець жовтня сума державного і гарантованого державою боргу становила 76,29 млрд доларів, що на 0,75 млрд доларів менше ніж минулого місяця.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 жовтня становив 64,81 млрд доларів проти 65,03 млрд доларів місяцем раніше.
Гарантований державою борг на 31 жовтня становив 11,48 млрд доларів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2017-2019 роки.