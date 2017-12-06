Госдолг Украины сократился на 750 млн долл.

В частности, на конец октября сумма государственного и гарантированного государством долга составила 76,29 млрд долларов, что на 0,75 млрд долларов меньше чем в прошлом месяце.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 64,81 млрд долларов против 65,03 млрд долларов месяцем ранее.

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 11,48 млрд долларов.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.