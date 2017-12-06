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Актуальное
Госдолг Украины сократился на 750 млн долл.

Госдолг Украины сократился на 750 млн долл.

Киев  •  УНН

 • 15164 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) сократился на 0,98%, или на 750 млн долларов. Соответствующие данные предоставило Министерство финансов, передает УНН.

В частности, на конец октября сумма государственного и гарантированного государством долга составила 76,29 млрд долларов, что на 0,75 млрд долларов меньше чем в прошлом месяце.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 64,81 млрд долларов против 65,03 млрд долларов месяцем ранее.

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 11,48 млрд долларов.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.

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