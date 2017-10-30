Держборг у вересні зріс до 77,03 млрд доларів

Згідно з інформацією Мінфіну, державний борг на кінець вересня 2017 року становив 77,03 млрд дол. (2,043 трлн грн), з якого внутрішній борг – 26,38 млрд дол. (699,72 млрд грн), а зовнішній – 38,65 млрд дол. (1025 млрд грн).

При цьому, за даними міністерства, гарантований державою борг на цей період становив 12 млрд дол., або 318,31 млрд грн.

Нагадаємо, станом на кінець серпня 2017 року державний та гарантований державою борг становив 76,56 млрд дол.