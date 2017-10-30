Госдолг в сентябре вырос до 77,03 долларов

Согласно информации Минфина, государственный долг на конец сентября 2017 составил 77,03 долл. (2,043 трлн грн), из которого внутренний долг - 26,38 млрд долл. (699,72 млрд грн), а внешний - 38,65 млрд долл. (1025 млрд грн).

При этом, по данным министерства, гарантированный государством долг на этот период составил 12 млрд долл., или 318,31 млрд грн.

Напомним, по состоянию на конец августа 2017 государственный и гарантированный государством долг составлял 76,56 млрд долл.