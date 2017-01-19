Державіаслужба надала НАЗК прямий доступ до реєстру цивільних авіасуден
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Державна авіаційна служба України надала прямий доступ Національному агентству з питань запобігання корупції до реєстру цивільних повітряних суден. Про це йдеться у повідомленні Державіаслужби, передає УНН.
За інформацією прес-служби, Державіаслужба уклала меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Національним агентством з питань запобігання корупції.
У відомстві уточнили, що документом передбачено налагодження прямого доступу НАЗК до інформаційних баз даних, якими володіє Державіаслужба, зокрема до Державного реєстру цивільних повітряних суден.
"Доступ до повної версії реєстру спростить роботу відповідального відомства у сфері запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією", - йдеться у повідомленні.
Також сторони домовились про проведення спільних двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, навчальних заходів, конференцій.