Госавиаслужба предоставила НАПК прямой доступ к реестру гражданских авиасудов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Государственная авиационная служба Украины предоставила прямой доступ Национальному агентству по предупреждению коррупции к реестру гражданских воздушных судов. Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы, передает УНН.
По информации пресс-службы, Госавиаслужба заключила меморандум о сотрудничестве и обмене информацией с Национальным агентством по предупреждению коррупции.
В ведомстве уточнили, что документом предусмотрено налаживание прямого доступа НАПК к информационным базам данных, которыми располагает Госавиаслужба, в частности в Государственный реестр гражданских воздушных судов.
"Доступ к полной версии реестра упростит работу ответственного ведомства в сфере предотвращения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", - говорится в сообщении.
Также стороны договорились о проведении совместных двусторонних и многосторонних встреч, обучающих мероприятий, конференций.