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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госавиаслужба предоставила НАПК прямой доступ к реестру гражданских авиасудов

Госавиаслужба предоставила НАПК прямой доступ к реестру гражданских авиасудов

Киев • УНН

 • 7752 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Государственная авиационная служба Украины предоставила прямой доступ Национальному агентству по предупреждению коррупции к реестру гражданских воздушных судов. Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы, передает УНН.

По информации пресс-службы, Госавиаслужба заключила меморандум о сотрудничестве и обмене информацией с Национальным агентством по предупреждению коррупции.

В ведомстве уточнили, что документом предусмотрено налаживание прямого доступа НАПК к информационным базам данных, которыми располагает Госавиаслужба, в частности в Государственный реестр гражданских воздушных судов.

"Доступ к полной версии реестра упростит работу ответственного ведомства в сфере предотвращения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились о проведении совместных двусторонних и многосторонних встреч, обучающих мероприятий, конференций.

Украинские Национальные Новости

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