Державі повернули готельно-ресторанний комплекс “Феофанія”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прокуратура Києва через суд домоглася повернення у держвласність готельно-ресторанного комплексу “Феофанія” вартістю 182 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“За принципової позиції прокуратури міста Києва у суді до державної власності витребувано нерухоме майна — готель „Феофанія“ та ресторан готелю „Феофанія“, загальною площею 6620,7 кв.м та вартістю більше 182 млн грн, яке розташоване по вул.Метрологічній, 14-Б у м.Києві, яке вибуло у приватну власність на підставі скасованого рішення суду”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у 2013 році приватне підприємство зареєструвало вказане майно за собою на праві власності на підставі судового рішення від 03.03.2004. Проте з’ясувалося, що це рішення суду ще у листопаді 2011 року було скасоване Апеляційним судом м.Києва.
Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора, що приватне підприємство заволоділо державним майном без відповідної правової підстави та своїм рішенням зобов’язав витребувати спірне майно у державну власність в особі Національної академії наук України.