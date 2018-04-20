Государству вернули гостинично-ресторанный комплекс "Феофания"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 13696 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 31685 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 48295 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 75230 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 119223 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 91241 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 127797 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185440 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278852 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203247 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 121327 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 113913 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 95111 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 119825 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 66494 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 66712 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 120053 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 385030 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 346663 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 431403 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 1346 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16758 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27908 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 34052 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 69201 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Государству вернули гостинично-ресторанный комплекс "Феофания"

Киев • УНН

 • 17674 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Прокуратура Киева через суд добилась возвращения в госсобственность гостинично-ресторанного комплекса "Феофания" стоимостью 182 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Государству вернули гостинично-ресторанный комплекс "Феофания"

"При принципиальной позиции прокуратуры города Киева в суде в государственную собственность истребовано недвижимое имущества - гостиница "Феофания" и ресторан гостиницы "Феофания" общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью более 182 млн грн, расположенного по ул.Метрологическая 14-Б в Киеве, которое выбыло в частную собственность на основании отмененного решения суда", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура через суд требует вернуть государству ГРК "Феофания"

Напомним, в 2013 году частное предприятие зарегистрировало указанное имущество за собой на праве собственности на основании судебного решения от 03.03.2004. Однако выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева.

Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокурора, что частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания и своим решением обязал истребовать спорное имущество в государственную собственность в лице Национальной академии наук Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63