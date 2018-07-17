Держава виплатила Бочковському компенсацію за вимушений прогул
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. За рішенням Окружного адміністративного суду Києва колишньому голові ДСНС Сергію Бочковському виплачено компенсацію за вимушений прогул з березня 2015 року у сумі одномісячної зарплати. Про це сьогодні на засіданні Київського апеляційного адміністративного суду, в якому оскаржується поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС, повідомив його адвокат Володимир Єніч, передає кореспондент УНН.
“Рішення в частині стягнення заборгованості з зарплати за вимушений прогул Державне казначейство виконало, але через недопущення Сергія Бочковського до посади вимушений прогул продовжується”, — сказав адвокат.
У свою чергу у коментарі журналістам Сергій Бочковський повідомив, що з боку казначейської служби на його рахунок перераховано сума в розмірі одномісячної заробітної плати.
“Там десь 14 з лишнім тисяч гривень”, — уточнив він.
Варто зазначити, що сьогоднішнє засідання в Київському апеляційному адмінсуді після заслуховування пояснень сторін перенесено на 7 серпня у зв’язку з необхідністю витребувати з ДСНС довідку про суму грошового утримання Бочковського за останні два місяці до звільнення.
Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.
7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).