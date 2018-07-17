Государство выплатило Бочковскому компенсацию за вынужденный прогул
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По решению Окружного административного суда Киева бывшему председателю ГСЧС Сергею Бочковскому выплачена компенсация за вынужденный прогул с марта 2015 года в сумме одномесячной зарплаты. Об этом сегодня на заседании Киевского апелляционного административного суда, в котором обжалуется восстановление Бочковского на посту главы ГСЧС, сообщил его адвокат Владимир Енич, передает корреспондент УНН.
“Решение в части взыскания задолженности по зарплате за вынужденный прогул Государственное казначейство выполнило, но из-за недопуска Сергея Бочковского к должности вынужденный прогул продолжается”, — сказал адвокат.
В свою очередь в комментарии журналистам Сергей Бочковский сообщил, что со стороны Госказначейства на его счет перечислена сумма в размере одномесячной заработной платы.
“Там где-то 14 с лишним тысяч гривен”, — уточнил он.
Стоит отметить, что сегодняшнее заседание в Киевском апелляционном административном суде после заслушивания объяснений сторон перенесено на 7 августа в связи с необходимостью истребовать из ГСЧС справку о сумме денежного содержания Бочковского за последние два месяца до увольнения.
Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для восстановления Бочковского в должности.
7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ГСЧС.
Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий по 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).