Государство выплатило Бочковскому компенсацию за вынужденный прогул

КИЕВ. 17 июля. УНН. По решению Окружного административного суда Киева бывшему председателю ГСЧС Сергею Бочковскому выплачена компенсация за вынужденный прогул с марта 2015 года в сумме одномесячной зарплаты. Об этом сегодня на заседании Киевского апелляционного административного суда, в котором обжалуется восстановление Бочковского на посту главы ГСЧС, сообщил его адвокат Владимир Енич, передает корреспондент УНН.