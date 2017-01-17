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Держава сьогодні не в змозі забезпечити громадян безкоштовними та якісними медичними консультаціями - Б.Манківський

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Практику безкоштовних консультацій у приватних лікарнях в Україні потрібно вітати. Чим більше медичних закладів долучатиметься до такої практики, тим здоровішою буде наша нація. Таку думку у коментарі УНН висловив доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Борис Маньківський.

“Я дуже вдячний деяким приватним клінікам, які надають можливість нашим людям безкоштовно пройти консультацію. Це є певна турбота про здоров’я громадян. Адже в деяких випадках такі консультації дозволяють виявити певні захворювання, та, відповідно, вчасно розпочати лікування. Це у кінцевому варіанті сприяє покращенню здоров’я нашої нації. Я розумію, що приватні клініки — це комерційні структури, які мають отримувати гроші за надання своїх послуг. І той факт, що вони жертвують прибутком і надають безкоштовні консультації, звичайно ж, можна лише вітати. І чим більша кількість приватних клінік буде підключатися до такої роботи, тим буде краще”, — сказав він.

Також Б.Маньківський зауважив, що на сьогодні держава не в змозі на достатньому рівні забезпечити громадян безкоштовними та якісними консультаціями. А отже, той факт, що приватні клініки долучаються до цієї практики, можна лише вітати і потрібно підтримувати, наголосив він.

“В першу чергу це є завдання державної медицини, безкоштовної медицини (практика безкоштовних консультацій — ред.), до якої ми повинні мати доступ всі. Але оскільки сьогодні держава не в змозі самостійно на себе взяти таку функцію, допомога приватних клінік є дуже благородною і має вітатися та підтримуватися”, — наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, кияни вважають, що сьогодні українцям малодоступні якісні медичні консультації.

При цьому, за словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.

Разом з тим, серед приватних лікарень є такі, які надають можливість отримати пацієнту первинну консультацію у лікаря на безплатній основі. Таку послугу, безкоштовну консультацію онколога, пропонують, зокрема, у медичному центрі “Клініка Спіженко”.

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