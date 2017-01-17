Государство сегодня не в состоянии обеспечить граждан бесплатными и качественными медицинскими консультациями - Б.Маньковский

"Я очень благодарен некоторым частным клиникам, которые предоставляют возможность нашим людям бесплатно пройти консультацию. Это определенная забота о здоровье граждан. Ведь в некоторых случаях такие консультации позволяют выявить определенные заболевания, и, соответственно, вовремя начать лечение. Это в конечном варианте способствует улучшению здоровья нашей нации. Я понимаю, что частные клиники - это коммерческие структуры, которые должны получать деньги за предоставление своих услуг. И тот факт, что они жертвуют прибылью и предоставляют бесплатные консультации, конечно же, можно только приветствовать. И чем большее количество частных клиник будет подключаться к такой работе, тем будет лучше", - сказал он.

Также Б.Маньковский отметил, что на сегодня государство не в состоянии на достаточном уровне обеспечить граждан бесплатными и качественными консультациями. Следовательно, тот факт, что частные клиники приобщаются к этой практике, можно только приветствовать и нужно поддерживать, подчеркнул он.

"В первую очередь это задача государственной медицины, бесплатной медицины (практика бесплатных консультаций - ред.), к которой мы должны иметь доступ все. Но поскольку сегодня государство не в состоянии самостоятельно взять на себя такую ​​функцию, помощь частных клиник является очень благородной и должна приветствоваться и поддерживаться", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, киевляне считают, что сегодня украинцам малодоступны качественные медицинские консультации.

При этом, по словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучшее качество первичных консультаций врача.

Вместе с тем, среди частных больниц есть такие, которые дают возможность получить пациенту первичную консультацию у врача на бесплатной основе. Такую услугу, бесплатную консультацию онколога, предлагают, в частности, в медицинском центре "Клиника Спиженко".