Держава повинна надавати пріоритет "ковідним" тестам вітчизняного виробника - бізнесмен Ігор Тинний

“Будь-яка країна, яка не намагається підтримувати власного товаровиробника, є апріорі неправою”, — вважає бізнесмен.

На його думку, якщо в Україні є налагоджене виробництво якісних тест-систем на COVID-19, то немає потреб використовувати іноземні аналоги.

“Якщо за кількістю або за якісним визначенням українські тести не поступаються — звісно, за ними пріоритет”, — підсумував Тинний.

Нагадаємо, у Раді розкритикували уряд за те, що Україна закуповує “ковідні” тести на мільярди за кордоном замість використання українських.

У парламенті вважають, що закупівля тестів у вітчизняного виробника зробить Україну незалежною від імпорту. Підтримка нацвиробника також доцільніша з точки зору економії бюджетних коштів.

Раніше УНН писав, що після введення карантину вихідного дня серед українців набирає обертів ініціатива з підтримки вітчизняних виробників у різних галузях. З відповідною ініціативою відомий український бізнесмен звернувся навіть до президента Володимира Зеленського.