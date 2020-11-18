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Держава повинна надавати пріоритет "ковідним" тестам вітчизняного виробника - бізнесмен Ігор Тинний

Держава повинна надавати пріоритет "ковідним" тестам вітчизняного виробника - бізнесмен Ігор Тинний

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ініціатива з підтримки вітчизняних виробників повинна працювати не лише з боку населення, але й з боку держави. Країна, яка не підтримує власного виробника, робить помилку. Якщо за кількістю та якістю українські тести на коронавірус не поступаються іноземним, то держава має надавати саме їм пріоритет. Таку думку висловив у коментарі УНН відомий ресторатор і бізнесмен у сфері послуг, енергетики та нерухомості Ігор Тинний.

“Будь-яка країна, яка не намагається підтримувати власного товаровиробника, є апріорі неправою”, — вважає бізнесмен.

На його думку, якщо в Україні є налагоджене виробництво якісних тест-систем на COVID-19, то немає потреб використовувати іноземні аналоги.

“Якщо за кількістю або за якісним визначенням українські тести не поступаються — звісно, за ними пріоритет”, — підсумував Тинний.

Нагадаємо, у Раді розкритикували уряд за те, що Україна закуповує “ковідні” тести на мільярди за кордоном замість використання українських.

У парламенті вважають, що закупівля тестів у вітчизняного виробника зробить Україну незалежною від імпорту. Підтримка нацвиробника також доцільніша з точки зору економії бюджетних коштів. 

Раніше УНН писав, що після введення карантину вихідного дня серед українців набирає обертів ініціатива з підтримки вітчизняних виробників у різних галузях. З відповідною ініціативою відомий український бізнесмен звернувся навіть до президента Володимира Зеленського. 

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