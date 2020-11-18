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Государство должно предоставлять приоритет "ковидным" тестам отечественного производителя - бизнесмен Игорь Тынный

Государство должно предоставлять приоритет "ковидным" тестам отечественного производителя - бизнесмен Игорь Тынный

Киев  •  УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Инициатива по поддержке отечественных производителей должна работать не только со стороны населения, но и со стороны государства. Страна, которая не поддерживает собственного производителя, делает ошибку. Если по количеству и качеству украинские тесты на коронавирус не уступают иностранным, то государство должно предоставлять именно им приоритет. Такое мнение высказал в комментарии УНН известный ресторатор и бизнесмен в сфере услуг, энергетики и недвижимости Игорь Тынный.

"Любая страна, которая не пытается поддерживать собственного товаропроизводителя, априори неправа", - считает бизнесмен.

По его мнению, если в Украине налажено производство качественных тест-систем на COVID-19, то нет необходимости использовать иностранные аналоги.

"Если по количеству или по качественным определениям украинские тесты не уступают - конечно, за ними приоритет", - подытожил Тынный.

Напомним, в Раде раскритиковали правительство за то, что Украина закупает "ковидные" тесты на миллиарды за рубежом вместо использования украинских.

В парламенте считают, что закупка тестов у отечественного производителя сделает Украину независимой от импорта. Поддержка нацпроизводителя также целесообразнее с точки зрения экономии бюджетных средств.

Ранее УНН писал, что после введения карантина выходного дня среди украинцев набирает обороты инициатива по поддержке отечественных производителей в различных отраслях. С соответствующей инициативой известный украинский бизнесмен обратился даже к президенту Владимиру Зеленскому.

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