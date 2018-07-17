Держава офіційно отримала у власність 4 санаторії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про те, що чотири санаторії окупованого Криму належать державі в особі Фонду державного майна, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АРК.
Як поінформували у прес-службі, рішеннями судів минулих років визнано право власності за державою в особі Фонду державного майна України на об’єкти нерухомого майна чотирьох санаторіїв оздоровчого призначення: "Україна", "Ай-Петрі", "Орлине гніздо", "Золотий пляж". Їх загальна площа складає близько 11 тис. кв м.
"Завдяки активній позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, з метою повного та фактично виконання вищевказаних рішень, відомості про право державної власності на майно вищевказаних санаторіїв в особі Фонду державного майна України внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - зазначили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, українські компанії виграли суд проти РФ за втрачені в Криму активи.