Держава офіційно отримала у власність 4 санаторії Криму

Як поінформували у прес-службі, рішеннями судів минулих років визнано право власності за державою в особі Фонду державного майна України на об’єкти нерухомого майна чотирьох санаторіїв оздоровчого призначення: "Україна", "Ай-Петрі", "Орлине гніздо", "Золотий пляж". Їх загальна площа складає близько 11 тис. кв м.



"Завдяки активній позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, з метою повного та фактично виконання вищевказаних рішень, відомості про право державної власності на майно вищевказаних санаторіїв в особі Фонду державного майна України внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - зазначили у прокуратурі.



Як повідомляв УНН, українські компанії виграли суд проти РФ за втрачені в Криму активи.