Держава офіційно отримала у власність 4 санаторії Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про те, що чотири санаторії окупованого Криму належать державі в особі Фонду державного майна, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АРК.

Як поінформували у прес-службі, рішеннями судів минулих років визнано право власності за державою в особі Фонду державного майна України на об’єкти нерухомого майна чотирьох санаторіїв оздоровчого призначення: "Україна", "Ай-Петрі", "Орлине гніздо", "Золотий пляж". Їх загальна площа складає близько 11 тис. кв м.

"Завдяки активній позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, з метою повного та фактично виконання вищевказаних рішень, відомості про право державної власності на майно вищевказаних санаторіїв в особі Фонду державного майна України внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, українські компанії виграли суд проти РФ за втрачені в Криму активи.

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