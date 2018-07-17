Государство официально получило в собственность 4 санатория Крыма

Как сообщили в пресс-службе, решениями судов прошлых лет признано право собственности за государством в лице Фонда государственного имущества Украины на объекты недвижимого имущества четырех санаториев оздоровительного назначения "Украина", "Ай-Петри", "Орлиное гнездо", "Золотой пляж ". Их общая площадь составляет около 11 тыс. кв м.



"Благодаря активной позиции прокуратуры Автономной Республики Крым, с целью полного и фактически выполнения вышеуказанных решений, сведения о праве государственной собственности на имущество вышеуказанных санаториев в лице Фонда государственного имущества Украины внесены в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество", - отметили в прокуратуре.



Как сообщал УНН, украинские компании выиграли суд против РФ за утраченные в Крыму активы.