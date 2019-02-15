Держава обгрунтовано інвестує в аграрну продукцію з високою доданою вартістю - Нестеров

Експерт зазначив, що програмою компенсації вартості будівництва аграрних комплексів скористалися близько 30 компаній, більше 7000 аграріїв отримали державні ресурси на часткове відшкодування вартості техніки та сільгоспобладнання.

"Найбільше грошей закладається на тваринництво, що цілком логічно і економічно обгрунтовано. Потрібно інвестувати в продукцію з високою доданою вартістю, в переробку. І програма такої підтримки дала хороші результати, гроші були використані. Також потрібно продовжити інвестувати в розширення виробничої бази. Програма будівництва агропромислових комплексів працює тільки другий рік. Але відчутний ефект з'явиться на третій рік, оскільки це довго окупаються ", - зазначив експерт.

Він пояснив, що на аграріїв державний бюджет витрачають майже всі країни світу. Скористатися державними фінансами не за цільовим призначенням неможливо.

"Участь в кожній програмі передбачає подачу пакету документів. По будівництву - по введенню об'єктів в експлуатацію. За відкриття кредитних ліній - банки ретельно перевіряють підприємства. За компенсації вартості техніки - вся техніка повинна реєструватися і сертифікуватися. Відчужувати її можна протягом 3 років. Гроші на підтримку поголів'я - також тварини повинні бути ідентифіковані і зареєстровані. Тобто, державні гроші жорстко контролюються. При цьому держава покладає на великих сільгоспвиробників не тільки функцію створення продукції з високою доданою вартістю, а ще й соціальну. Великі агровиробники втілюють в життя інфраструктурні проекти, які змінюють життя на краще цілих регіонів ", - резюмував експерт Українського клубу аграрного бізнесу Олег Нестеров.