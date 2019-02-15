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Государство обоснованно инвестирует в аграрную продукцию с высокой добавленной стоимостью – Нестеров

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Дальнейшая дотационная политика Министерства аграрной политики, направленная на расширение строительства промышленных площадей, увеличение поголовья скота и птицы, создание сферы переработки и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью должна быть продолжена в 2019 году. Об этом 24 каналу заявил эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Нестеров, подводя итоги выполнения дотационной программы Минагрополитики в 2018 году.

Эксперт отметил, что программой компенсации стоимости строительства аграрных комплексов воспользовались около 30 компаний, более 7000 аграриев получили государственные ресурсы на частичное возмещение стоимости техники и сельхозоборудования.

“Больше всего денег закладывается на животноводство, что вполне логично и экономически обосновано. Нужно инвестировать в продукцию с высокой добавленной стоимостью, в переработку. И программа такой поддержки дала хорошие результаты, деньги были использованы. Также нужно продолжить инвестировать в расширение производственной базы. Программа строительства агропромышленных комплексов работает только второй год. Но ощутимый эффект появится на третий год, поскольку это долго окупаемые проекты”, — отметил эксперт.

Он пояснил, что на аграриев государственный бюджет тратят почти все страны мира. Воспользоваться государственными финансами не по целевому назначению невозможно.

“Участие в каждой программе предусматривает подачу пакета документов. По строительству — по вводу объектов в эксплуатацию. По открытию кредитных линий — банки тщательно проверяют предприятия. По компенсации стоимости техники — вся техника должна регистрироваться и сертифицироваться. Отчуждать ее нельзя на протяжении 3 лет. Деньги на поддержку поголовья — также животные должны быть идентифицированы и зарегистрированы. То есть, государственные деньги жестко контролируются. При этом государство возлагает на крупных сельхозпроизводителей не только функцию создания продукции с высокой добавленной стоимостью, а еще и социальную. Крупные агропроизводители воплощают в жизнь инфраструктурные проекты, которые меняют жизнь к лучшему целых регионов”, — резюмировал эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Нестеров.

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