Держава не зацікавлена в розвитку "Мотор Січі" - адвокат компанії-акціонера

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Арешт акцій ПАТ "Мотор січ" призводить до стрімкого погіршення фінансових показників підприємства, порушує права всіх акціонерів на участь в управління цим акціонерним товариством, а також зумовлює неможливість внесення змін до реєстру акціонерів. Зокрема, 3 роки не скликаються загальні збори акціонерів - вищий орган управління, і не сплачуються дивіденди. Про це в коментарях журналістам заявив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси однієї з компанії-акціонера ПАТ "Мотор Cіч", за результатами судового засідання у п'ятницю, 14 серпня" в Шевченківському районному суді, передає УНН.

"Накладаючи арешт на акції товариства, забороняючи будь-яким депозитарним установам вносити зміни до інформації про власників акцій та видавати реєстр акціонерів АТ "Мотор Січ", слідчий суддя фактично обмежив право товариства здійснювати господарську діяльність відповідно до статуту; зробив неможливим прийняття ключових управлінських рішень, що відповідно до статуту мають прийматись зборами акціонерів товариства (в тому числі належать до виключної компетенції загальних зборів); необґрунтовано позбавив акціонерів товариства можливості реалізовувати свої корпоративні права щодо товариства, а також у протиправний спосіб виключив можливість реалізації як Заявником, так і іншими акціонерами, всіх трьох складових права власності (володіння, користування, розпорядження) щодо належних їм акцій", - заявив адвокат.

Юристи також наголошують, що з моменту втручання СБУ в господарську діяльність АТ "Мотор Січ" у 2017 році й накладення першого арешту спостерігається динаміка погіршення показників діяльності.

Зокрема, чистий фінансовий результат з близько 2,8 млрд грн у 2017 році зменшився до приблизно 0,6 млрд грн у 2020 році, також сьогодні показник реалізованої продукції знизився приблизно до 40% від значень 2017 року. При цьому підприємство у 2019 році зафіксувало збиток в розмірі 525 млн грн, чого раніше не спостерігалося, і вже 7760 робітників АТ втратили робочі місця.

"Додатковою обставиною справи, яка визначає необхідність прискореного вирішення питання зняття арештів, є позовна вимога іншого акціонера АТ, недержавного пенсійного фонду "Український пенсійний фонд" (в особі компанії з управління його активами). Цей акціонер "Мотор Січі" взагалі вимагає ліквідувати АТ через системне порушення прав акціонерів (нескликання зборів, невиплату дивідендів протягом 3 років)", - додає Олександр Максименко.

Крім того, юристи просили слідчого суддю залучити до справи ряд державних органів, а саме - Офіс президента, "Укроборнпромом", ПАТ "Мотор Січ" й тих хто висловлювався про незаконність отримання чи набуття або використання акцій підприємства.

"Слідчий суддя відмовив у виклику цих осіб. Ми вважаємо, що це судове рішення - неправомірно, тому будемо заявляти про відвід слідчому судді. Оскільки, ми дуже сумніваємось, що подальший судовий розгляд буде всебічний і повноцінний, цими клопотаннями ми хотіли, щоб у судовому засіданні брали участь усі учасники цієї ситуації, усі, хто тим чи іншим чином зацікавлений, щоб арешт залишався. Як бачимо, держава не зацікавлена в розвитку підприємства", - додає Максименко.

Адвокати наголошують, що залишення арешту акцій в силі призведе до втрати українського флагмана, замість заявленою державою спробі його зберегти шляхом накладення численних арештів і відкриттям кримінальних проваджень.

Сторона захисту зазначає, що буде й далі пробувати скасувати арешт на акції підприємства. Крім відводу судді, адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу про арешт.

Нагадаємо, група китайських інвесторів ще у 2016 р. придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon та українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

Своєю чергою, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть у міжнародний арбітраж, що завадить української інвестиційної привабливості та стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговельним партнером.

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