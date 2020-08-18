Держава друкує 7,5 млн підручників для школярів - МОН

"За рахунок держави в цьому році друкується 7,5 млн посібників. Це 4,5 млн для третього класу, це повне забезпечення. І додруковується інша кількість для сьомого класу. На сьогоднішній день третій клас повністю забезпечений, розвезений на 100% по регіонам, на 63,8% вже доставлений в школи", - сказав Гарбарук.

За його словами, підручники для сьомого класу теж встигнуть розвезти по школам до 1 вересня.

"Я вважаю, що ми маємо переходити від питання класичного посібника до інших варіантів. До інтерактивних посібників, які в онлайні", - додав Гарбарук.

Нагадаємо, як повідомили в МОН, навчання у школах, які знаходяться у "червоній" зоні, відбуватиметься в онлайн-режимі.