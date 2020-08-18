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Держава друкує 7,5 млн підручників для школярів - МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Цього року за рахунок держави друкується 7,5 млн підручників для школярів, зокрема, для третього і сьомого класів. Про це заявив в ефірі телеканалу Zik заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук, передає УНН.

"За рахунок держави в цьому році друкується 7,5 млн посібників. Це 4,5 млн для третього класу, це повне забезпечення. І додруковується інша кількість для сьомого класу. На сьогоднішній день третій клас повністю забезпечений, розвезений на 100% по регіонам, на 63,8% вже доставлений в школи", - сказав Гарбарук.

За його словами, підручники для сьомого класу теж встигнуть розвезти по школам до 1 вересня.

"Я вважаю, що ми маємо переходити від питання класичного посібника до інших варіантів. До інтерактивних посібників, які в онлайні", - додав Гарбарук.

Нагадаємо, як повідомили в МОН, навчання у школах, які знаходяться у "червоній" зоні, відбуватиметься в онлайн-режимі.

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