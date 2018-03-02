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Держаудитслужба: у закупівлях торік попереджено порушень на 16,8 млрд грн

Держаудитслужба: у закупівлях торік попереджено порушень на 16,8 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У 2017 році Держаудитслужба попередила порушень у сфері публічних закупівель на суму в 16,8 млрд грн. Про це повідомила під час звіту Державної аудиторської служби України голова служби Лідія Гаврилова, передає кореспондент УНН.

"Минулого року Держаудитслужба проаналізувала 3,3 тисячі закупівельних процедур та провела 65 перевірок державних закупівель. Завдяки цьому вдалося попередити порушень у цій сфері на 16,8 млрд грн", - сказала Л.Гаврилова.

З її слів, також у 2017 році Держаудитслужба забезпечила відшкодування втрат у розмірі 788 млн грн, тоді як у 2016 році це було 611 млн. "Із них (у 2017 році - ред.) 562,8 млн грн – незаконні, нецільові витрати та недостачі, 225,2 млн грн – надходження недоотриманих ресурсів", - зазначила вона.

Як уточнила Л.Гаврилова, минулого року Держаудитслужба провела понад 1,8 тисяч перевірок, за результатами яких охоплено контролем 428,6 млрд грн (193 млрд у 2016 році). У результаті виявлено втрат на 2,3 млрд.

За словами голови Держаудитслужби, у 2017 році служба здійснила 287 фінансових аудитів, економічний ефект від впровадження рекомендацій за їх результатми становить 207,6 млн грн.

Нагадаємо, суд Києва відмовився відсторонити від посади голову Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні.

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