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Госаудитслужба: в закупках в 2017 году предотвращено нарушений на 16,8 млрд грн

Госаудитслужба: в закупках в 2017 году предотвращено нарушений на 16,8 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 6564 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В 2017 году Госаудитслужба предупредила нарушений в сфере публичных закупок на сумму в 16,8 млрд грн. Об этом сообщила во время отчета Государственной аудиторской службы Украины глава службы Лидия Гаврилова, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году Госаудитслужба проанализировала 3,3 тысячи закупочных процедур и провела 65 проверок государственных закупок. Благодаря этому удалось предотвратить нарушений в этой сфере на 16,8 млрд грн", - сказала Л.Гаврилова.

По ее словам, также в 2017 году Госаудитслужба обеспечила возмещение потерь в размере 788 млн грн, тогда как в 2016 году это было 611 млн. "Из них (в 2017 году - ред.) 562,8 млн грн - незаконные, нецелевые расходы и недостачи, 225,2 млн грн - поступления недополученных ресурсов", - отметила она.

Как уточнила Л.Гаврилова, в прошлом году Госаудитслужба провела более 1800 проверок, по результатам которых охвачено контролем 428,6 млрд грн (193 млрд в 2016 году). В результате выявлено потерь на 2,3 млрд.

По словам главы Госаудитслужбы, в 2017 году служба провела 287 финансовых аудитов, экономический эффект от внедрения рекомендаций по их результатми составляет 207,6 млн грн.

Напомним, суд Киева отказался отстранить от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову, подозреваемую в незаконном обогащении.

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