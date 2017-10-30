Дерево впало на дитину через негоду на Прикарпатті

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через негоду в селі Текуча Косівського району дерево впало на восьмирічного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, передає УНН.

У неділю 29 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов, посилення поривчастого західного вітру 25-30 м/с в гірській місцевості до 40 м/с, випадання дощу, в гірській місцевості мокрого снігу на території Івано-Франківської області впали 12 дерев.

Як зазначається, у селі Текуча в приватному господарстві дерево впало на хлопчика 2009 року народження. Його з травмами доставили до реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні.

Також пошкоджені три автомобілі: в Івано-Франківську на вулиці Урожайній та на вулиці Млинарській, а також в селі Павлівка Тисменицького району.

Нагадаємо, через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України.

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