Дерево впало на автомобіль з трьома людьми на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вчора біля села Іванівка Сарненського району Рівненщини на автомобіль “Fiat Scudo” впало дерево. На той час у салоні машини перебувало троє людей, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Люди викликали рятувальників. На щастя, ніхто із пасажирів не постраждав.
Рятувальники звільнили машину та дорогу від дерева.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час зрізання дерев у Києві загинув робітник.