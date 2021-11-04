Дербі футболістів збірної України в Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" Зінченка розгромив "Брюгге"

Деталі

Захисник гостей вийшов у стартовому складі й відіграв до 72-ї хвилини. Українець із "Манчестера" з’явився на полі на 80-й хвилині зустрічі, яка завершилася перемогою "МС" із рахунком 4:1.

У переможців відзначалися Фоден, Габріель Жезус, Стерлінг та Марез.

Наразі, маючи дев’ять очок, "Манчестер Сіті" посідає перше місце у квартеті А, а "Брюгге" із чотирма очками йде третім.

Доповнення

В іншій баталії квартету А "ПСЖ" у гостях у додатковий час втратив перемогу над "РБ Лейпциг" (2:2).