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Дерби футболистов сборной Украины в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Брюгге"

Киев • УНН

 • 15444 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" Александра Зинченко на своем поле принимал бельгийский "Брюгге" Эдуарда Соболя, пишет УНН со ссылкой на данные УАФ.

Дерби футболистов сборной Украины в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Брюгге"

Детали

Защитник гостей вышел в стартовом составе и отыграл до 72-й минуты. Украинец из "Манчестера" появился на поле на 80-й минуте встречи, которая завершилась победой "МС" со счетом 4:1.

У победителей отличились Фоден, Габриэль Жезус, Стерлинг и Марез.

Сейчас, имея девять очков, "Манчестер Сити" занимает первое место в квартете А, а "Брюгге" с четырьмя очками идет третьим.

Дополнение

В другой баталии квартета А "ПСЖ" в гостях в дополнительное время упустил победу над "РБ Лейпциг" (2:2).

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