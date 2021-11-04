Дерби футболистов сборной Украины в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Брюгге"

Детали

Защитник гостей вышел в стартовом составе и отыграл до 72-й минуты. Украинец из "Манчестера" появился на поле на 80-й минуте встречи, которая завершилась победой "МС" со счетом 4:1.

У победителей отличились Фоден, Габриэль Жезус, Стерлинг и Марез.

Сейчас, имея девять очков, "Манчестер Сити" занимает первое место в квартете А, а "Брюгге" с четырьмя очками идет третьим.

Дополнение

В другой баталии квартета А "ПСЖ" в гостях в дополнительное время упустил победу над "РБ Лейпциг" (2:2).