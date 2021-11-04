Дерби футболистов сборной Украины в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Брюгге"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" Александра Зинченко на своем поле принимал бельгийский "Брюгге" Эдуарда Соболя, пишет УНН со ссылкой на данные УАФ.
Детали
Защитник гостей вышел в стартовом составе и отыграл до 72-й минуты. Украинец из "Манчестера" появился на поле на 80-й минуте встречи, которая завершилась победой "МС" со счетом 4:1.
У победителей отличились Фоден, Габриэль Жезус, Стерлинг и Марез.
Сейчас, имея девять очков, "Манчестер Сити" занимает первое место в квартете А, а "Брюгге" с четырьмя очками идет третьим.
Дополнение
В другой баталии квартета А "ПСЖ" в гостях в дополнительное время упустил победу над "РБ Лейпциг" (2:2).