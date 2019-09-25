Депутату, який влаштував бійку на Херсонщині, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Депутату Херсонської обласної ради, який 22 вересня у стані алкогольного сп'яніння влаштував бійку на Дні села на Херсонщині, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
"Сьогодні, 25 вересня, прокуратурою Херсонської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) КК України, депутату Херсонської обласної ради", - йдеться в повідомлені.
За даними прокуратури, 22.09.2019 вказаний депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у громадському місці, вчинив хуліганські дії відносно потерпілого, завдавши йому два удари руками в обличчя, а також грубо порушив громадський порядок та права громадян на спокій і відпочинок шляхом гучного викрикування у нічний час образ нецензурною лайкою.
Потім громадянин, який є депутатом обласної ради, продовжуючи свої хуліганські дії, наніс удари декільком журналістам, які намагалися зафіксувати факти неправомірної поведінки, та відібрав у них телефони. Також погрожував фізичною розправою.
"Таким чином, своїми умисними діями зазначений громадянин, який є депутатом Херсонської обласної ради VII скликання, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 296 КК України, - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов’язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії", - повідомили в прокуратурі.