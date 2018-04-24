Депутатів закликали не зволікати із забороною на пальмову олію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні потрібно заборонити використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів. Таку думку в коментарі УНН висловив голова правління громадської організації "Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів "Споживча довіра" Максим Гончар.
“На мою думку в Україні потрібно ввести повну заборону на використання пальмової олії в усіх без винятку продуктах харчування. Так, заборона сьогодні діє у країнах Скандинавії, у багатьох країнах Європейського Союзу. Адже, пальмова олія наносить непоправну шкоду нашому здоров’ю. Її споживання провокує розвиток тромбозу, серцево-судинних захворювань, безпліддя і навіть онкологію”, — пояснив Гончар.
За його словами, зареєстрований у ВР проект Закону про заборону використання пальмової олії у продуктах харчування потребує доопрацювань в частині збільшення штрафних санкцій для порушників.
“Доречно буде посилити санкції, які закладені у документ. Зокрема, проектом Закону передбачається покарання для тих, хто після введення заборони використовуватиме пальмову олію у продуктах харчування. Якщо такі порушення зафіксовані один раз на рік — то це від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо вдруге за рік — від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Але штрафом у 3 тис. 400 грн нікого не налякаєш”, — переконаний експерт.
Зауважимо, що напередодні, Європейська Бізнес Асоціація заявила про готовність підтримати заборону використання пальмової олії у молочних товарах, але висловилася категорично проти заборони “пальми” в інших продуктах харчування.
Відреагувавши на таку позицію ЄБА, нардеп Сергій Тригубенко зауважив, що якщо і допускати “пальму” у продуктах для дорослих, то із “дитячим харчуванням компромісів бути не повинно”.