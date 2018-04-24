Депутатов призвали не медлить с запретом на пальмовое масло

"По моему мнению, в Украине нужно ввести полный запрет на использование пальмового масла во всех без исключения продуктах питания. Так, запрет сегодня действует в странах Скандинавии, во многих странах Европейского Союза. Ведь, пальмовое масло наносит непоправимый вред нашему здоровью. Его потребление провоцирует развитие тромбоза, сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия и даже онкологию", - пояснил Гончар.

По его словам, зарегистрированный в ВР проект закона о запрете использования пальмового масла в продуктах питания требует доработок в части увеличения штрафных санкций для нарушителей.

"Уместно будет усилить санкции, которые заложены в документ. В частности, проектом Закона предусматривается наказание для тех, кто после введения запрета будет использовать пальмовое масло в продуктах питания. Если такие нарушения зафиксированы один раз в год - это от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, если второй раз за год - от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Но штрафом в 3 тыс. 400 грн никого не испугаешь", - убежден эксперт.

Заметим, что накануне, Европейская Бизнес Ассоциация заявила о готовности поддержать запрет использования пальмового масла в молочных товарах, но высказалась категорически против запрета "пальмы" в других продуктах питания.

Отреагировав на такую позицию ЕБА, нардеп Сергей Тригубенко заметил, что если и допускать "пальму" в продуктах для взрослых, то с "детским питанием компромиссов быть не должно".