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Депутати зізналися, з яким алкоголем святкують Новий рік - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українські депутати всі як один переконують у тому, що алкоголем не зловживають. Кожен другий називає себе спортсменом, а на свята, якщо і випиває, то легкі алкогольні напої. Тобто, вино – напій-фаворит у наших народних обранців. Більше того, як стверджують депутати, перевагу вони надають тільки всеукраїнському виробникові. Про це та інше, політики розповіли УНН у кулуарах Ради.

Депутати зізналися, з яким алкоголем святкують Новий рік - опитування

Нардеп Олег Мусії зазначив, що є прихильником сухого вина, а також шанувальником свого домашнього алкоголю.

“Я є прихильником сухого вина і в мене вдома вживають на великі свята тільки або червоне або біле сухе вино. Безумовно, що це українського і навіть домашнього виробництва. У мене вдома росте виноград і ми сім’єю заготовлюємо домашнє вино”, — сказав він.

Нардеп Олександр Кодола, розповів, що свята відмічає з вином, проте пиво йому подобається більше. Також депутат зауважив, що обирає саме український алкоголь.

“Я не прихильник міцного алкоголю, тобто я там можу випити білого вина, пива. Звісно, на Новий рік пиво не так підходить, але в дружній компанії посидіти за келехом пива це те, що мені більше подобається. На Новий рік ми будемо їхати в Славське, це Львівська область, компанією чоловік 15, і будуть різні алкогольні напої. Я думаю, можливо біле вино, коньяк, щось таке... У нас є великий асортимент українського виробництва: і горілки, і вина, і пива, і шампанського, — у нас немає з цим ніяких проблем. Тому, я переконаний, що українське найкраще і його треба підтримувати”, — сказав Кодола.

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Дмитро Білоцерківець питиме у новорічну ніч шампанське та вино, яке, за його словами, можна купити за ціною приблизно у 150 грн.

“Я був професійним спортсменом, і я думаю, що окрім вина у Новорічну ніч можна трішки шампанського і все. Думаю, що пляшка хорошого українського вина коштує близько 150 грн”, — сказав він.

Серед усіх опитаних про свою прихильність до горілки розповів лише нардеп Віктор Чумак.

“Я хитрий, і якщо я п’ю горілку, то власного виробництва. Ну не власного, а нашого виробника. Можливо це реклама, але я точно скажу, що це горілка Чуднівського заводу”, — сказав політик.

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Нардеп Олександр Бакуменко зауважив, що сам алкоголю не вживає, але за розвиток вітчизняного виноробства дуже переймається. Політик розповів, що українські вина — якісні, виноградники — унікальні, і все це потребує розумної підтримки.

“Я не вживаю алкоголь, я колишній спортсмен... Та як керівник аграрного комітету я вам скажу, що у нас є два важливих законопроекти, і вчора один із них у першому читанні для розвитку українського виноробства (був прийнятий, — ред). У нас досить якісні вина і ми знімаємо багато обмежень. Потрібно дати можливість українському виробнику виробляти якісні вина, як це є у Франції чи Італії. У нас вони є і зараз, але треба зробити Парламенту свій крок і дати змогу виробляти, а українцям вживати своє якісне вино”, — наголосив Бакуменко.

Нагадаємо, що вино Мадера від українського бренду “Коктебель” потрапило в перелік кращих вин світу.

Також нагадаємо, що експерти пророкують стабільнісь цін на алкогольні напої напередодні свят.

За словами Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л. Коньяк трирічної витримки (0,5 л) буде коштувати не менше 120 грн.

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