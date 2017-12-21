Депутаты признались, с каким алкоголем празднуют Новый год - опрос

Нардеп Олег Мусий отметил, что является сторонником сухого вина, а также поклонником своего домашнего алкоголя.

"Я сторонник сухого вина и у меня дома употребляют (алкоголь) по большим праздникам только красное или белое сухое вино. Безусловно, что это украинское и даже домашнего производства вино. У меня дома растет виноград и мы семьей заготавливаем домашнее вино", - сказал он.

Нардеп Александр Кодола, рассказал, что праздники отмечает с вином, однако пиво ему нравится больше. Также депутат отметил, что выбирает именно украинский алкоголь.

"Я не сторонник крепкого алкоголя, то есть я там могу выпить белого вина, пива. Конечно, на Новый год пиво не так подходит, но в дружеской компании посидеть за бокалом пива это то, что мне больше нравится. На Новый год мы будем ехать в Славское, это Львовская область, компанией человек 15, и там будут разные алкогольные напитки. Я думаю, возможно белое вино, коньяк, то такое... У нас есть большой ассортимент украинского производства: и водки и вина и пива, и шампанского, - у нас нет с этим никаких проблем. Поэтому, я убежден, что украинское лучшее и его надо поддерживать", - сказал Кодола.

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Дмитрий Белоцерковец будет пить в новогоднюю ночь шампанское и вино, которое, по его словам, можно купить по цене примерно в 150 грн.

"Я был профессиональным спортсменом, и я думаю, что кроме вина в Новогоднюю ночь можно немного шампанского и все. Думаю, что бутылка хорошего украинского вина стоит около 150 грн", - сказал он.

Среди всех опрошенных о своей приверженности к водке рассказал лишь нардеп Виктор Чумак.

"Я хитрый, и если я пью водку, то собственного производства. Ну не собственного, а нашего производителя. Возможно это реклама, но я точно скажу, что это водка Чудновского завода", - сказал политик.

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Нардеп Александр Бакуменко отметил, что сам алкоголя не употребляет, но за развитие отечественного виноделия очень переживает. Политик рассказал, что украинские вина - качественные, виноградники - уникальны, и все это требует разумной поддержки.

"Я не употребляю алкоголь, я бывший спортсмен... Но как руководитель аграрного комитета я вам скажу, что у нас есть два важных законопроекта, и вчера один из них в первом чтении для развития украинского виноделия (был принят, - ред). У нас достаточно качественные вина и мы снимаем много ограничений. Нужно дать возможность украинскому производителю производить качественные вина, как это во Франции или Италии. У нас они есть и сейчас, но надо сделать Парламенту свой шаг и дать возможность производить, а украинцам употреблять свое качественное вино", - отметил Бакуменко.

Напомним, что вино Мадера от украинского бренда "Коктебель" попало в перечень лучших вин мира.

Также напомним, что эксперты предсказывают стабильнись цен на алкогольные напитки накануне праздников.

По словам Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л. Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не менее 120 грн.