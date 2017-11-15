Депутати сьогодні не ухвалили жодного рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Протягом сьогоднішнього пленарного засідання депутати не ухвалили жодного рішення.
Парламентарі продовжать роботу у пленарному режимі у четвер 16 листопада.
Нагадаємо, розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу у другому читанні у сесійній залі Верховної Ради буде не раніше наступного пленарного тижня, який розпочнеться з 5 грудня.