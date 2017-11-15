Депутаты сегодня не приняли ни одного решения

В течение сегодняшнего пленарного заседания депутаты не приняли никакого решения.

Парламентарии продолжат работу в пленарном режиме в четверг 16 ноября.

Напомним, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении в сессионном зале Верховной Рады будет не раньше следующей пленарной недели, которая начнется с 5 декабря.