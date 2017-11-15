Депутаты сегодня не приняли ни одного решения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В течение сегодняшнего пленарного заседания депутаты не приняли никакого решения.
Парламентарии продолжат работу в пленарном режиме в четверг 16 ноября.
Напомним, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении в сессионном зале Верховной Рады будет не раньше следующей пленарной недели, которая начнется с 5 декабря.