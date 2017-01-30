Депутати райради на Львівщині проголосували проти будівництва сміттєпереробного заводу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні відбулась сесія Яворівської районної ради, що на Львівщині. На сесії розглянули питання “Про ситуацію, що склалася у зв’язку з намірами органів виконавчої влади щодо облаштування полігону твердих побутових відходів на території Яворівського району". Про це проінформували в Яворівській райраді, повідомляє УНН.
На позачерговому засіданні депутати райради ухвалили рішення про заборону будівництва полігону ТВП на території району. "За" проголосував 31 депутат – усі, що брали участь у сесії.
Окрім, того проти будівництва сміттєпереробного заводу на території "Сірки" виступили у мешканці сіл Яворівського району. Зокрема, сьогодні мешканці заблокували в'їзд несанкціонованих автомобілів на комунальне сміттєзвалище Новояворівської міської ради.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу. Науково-експертну групу по ділянці під сміттєвий полігон очолив І.Юхновський. Нагадаємо, мова йде про земельну ділянку площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства “Сірка” у Яворівському районі Львівської області.