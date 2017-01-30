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Депутаты райсовета во Львовской области проголосовали против строительства мусороперерабатывающего завода

Депутаты райсовета во Львовской области проголосовали против строительства мусороперерабатывающего завода

Киев • УНН

 • 8720 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня состоялась сессия Яворивского районного совета, во Львовской области. На сессии рассмотрели вопрос "О ситуации, сложившейся в связи с намерениями органов исполнительной власти по обустройству полигона твердых бытовых отходов на территории Яворивского района". Об этом проинформировали в Яворивский райсовете, сообщает УНН.

На внеочередном заседании депутаты райсовета приняли решение о запрете строительства полигона ТПП на территории района. "За" проголосовал 31 депутат - все, принимавшие участие в сессии.

Кроме, того против строительства мусороперерабатывающего завода на территории "Серы" выступили в жители сел Яворивского района. В частности, сегодня жители заблокировали въезд несанкционированных автомобилей на коммунальную свалку Новояворовского городского совета.

Напомним, как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Научно-экспертную группу по участку под мусорный полигон возглавил И.Юхновский. Напомним, речь идет о земельном участке площадью 12,8 га на территории бывшего горно-химического предприятия "Сера" в Яворовском районе Львовской области.

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