Депутаты райсовета во Львовской области проголосовали против строительства мусороперерабатывающего завода

На внеочередном заседании депутаты райсовета приняли решение о запрете строительства полигона ТПП на территории района. "За" проголосовал 31 депутат - все, принимавшие участие в сессии.

Кроме, того против строительства мусороперерабатывающего завода на территории "Серы" выступили в жители сел Яворивского района. В частности, сегодня жители заблокировали въезд несанкционированных автомобилей на коммунальную свалку Новояворовского городского совета.

Напомним, как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Научно-экспертную группу по участку под мусорный полигон возглавил И.Юхновский. Напомним, речь идет о земельном участке площадью 12,8 га на территории бывшего горно-химического предприятия "Сера" в Яворовском районе Львовской области.