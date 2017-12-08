Депутати не голосуватимуть за "криптовалюту" Рибалки - опитування

За словами нардепа А.Тетерука до формування національного законодавства у сфері криптовалют треба підходити дуже виважено та фахово, бо вказана галузь має чимало ризиків.

“Дуже важливо, як наш національний регулятор фахово оцінить перспективи впровадження криптовалют в національно-грошову систему України...

Особисто в мене є персональні перестороги щодо того, на чому ґрунтується котирування цих криптовалют, і яким чином вони забезпечують свою купівельну платоспроможність. Тому що дуже буде шкода, якщо це виявиться черговим надсучасним проектом МММ, який був у кінці 20 століття. Тому, дуже фахово потрібно підійти до вивчення ситуації, і після того прийняти рішення, яке буде корисне для народу України”, — сказав нардеп він.

Нардеп Володимир Парасюк визнав, що законопроектів про криптовалюту (у тому числі і нардепа Рибалки) ще не читав, проте без позиції НБУ підтримувати їх не збирається. Якщо ж законопроект у ВР винесуть раніше, ніж НБУ оприлюднить свою позицію, то нардеп пообіцяв детально вивчити документ.

“Я не знаю, що там Рибалка придумав і яка у нього там мотивація була. Я ще раз кажу, що не читав ні один, ні другий (зареєстровані законопроекти щодо криптовалют — ред.), подивимося, що скаже НБУ”, — сказав нардеп.

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За словами нардепа Сергія Капліна законодавча ініціатива “радикала” Рибалки досить “сира” і більше схожа на спробу пролобіювати чиїсь інтереси.

Тому, голосувати за подібні спекулятивні документи він не збирається. І взагалі, на переконання політика, розробляти механізми для урегулювання ринку криптовалют має Кабмін, а не “депутати-шарлатани”.

“Поки що про нього (законопроект Рибалки — ред.) рано говорити. Я читав його так бігло, і він досить сирий. І я вважаю, що тут потрібен не один законопроект, а потрібна низка законопроектів, планів і стратегій. І взагалі це справа Прем’єра, не депутатів, спекулянтів, які заробили гроші на подібних спекулятивних речах, і лобіюють якісь законопроекти, щоб потім зосередити у свої руках цей ринок через лоббі і через свої фракції. Ні. Це повинен зробити Кабмін і перед усім він має врахувати інтереси людей, на обговорений Кабміном і фаховими міністрами законопроект я зверну увагу, а на всі ці напрацювання і підробки шарлатанів ми, наша партія, уваги звертати не будемо”, — сказав Каплін.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко, у свою чергу, зазначив, що його рішення стосовно законів про криптовалюту буде залежати від висновків експертної ради фракції.

"Я очікую рішення експертної ради нашої фракції, вона у нас працює. А також очікую на те, яким буде рішення відповідного профільного комітету і виходячи з цього буду визначатися," - сказав він.

Олексій Мушак, коментуючи питання, зазначив, що не має наміру підтримувати запропоновані у ВРУ проекти законів щодо криптовалют, бо буде розробляти власний. Ініціативу Рибалки політик охарактеризував як спробу увійти в історію.

“Я особисто буду напрацьовувати своє бачення по криптовалютах. Я вважаю, що якісь як мінімум проблиски розуміння у мене є. Тому я своє бачення буду пропонувати. Загальні посили цього — чим менше регулювання — тим краще. Але нам потрібно визначитися, що таке криптовалюта. Моє бачення, що це цифровий не матеріальний актив. От умовно кажучи є авторські права, це ж теж не матеріальний актив, але вони можуть коштувати гроші. Те саме тут. З приводу законопроектів, то мені здається, що люди хотіли ввійти в історію і першими зареєструвати. Там потрібно трішечки доопрацювати як визначення, так і вприципі, що вони пропонують. Я думаю, що якусь версію (свого законопроекту — ред.) запропоную в січні і скоріш за все у лютому буду реєструвати”, — сказав нардеп Мушак.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, законопроект № 7183-1 про “Стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні”, автором якого є нардеп С.Рибалка, “списаний” у російських чиновників.

А експерти Bitcoin Foundation називали документ “радикала” безглуздим і популістським.