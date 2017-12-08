Депутаты не будут голосовать за "криптовалюту" Рыбалки - опрос

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Тема легализации виртуальных денег и их интеграции в национальные валютные системы сегодня беспокоит весь мир. Украина тоже не в стороне, где отдельные нардепы уже успели зарегистрировать собственные законодательные проекты по поводу урегулирования рынка криптоденег. О готовности парламентариев поддержать законопроект по стимулированию развития рынка криптовалют авторства радикала Сергея Рыбалки УНН расспросил депутатов в кулуарах ВРУ.

По словам нардепа А.Тетерука к формированию национального законодательства в сфере криптовалют надо подходить очень взвешенно и профессионально, потому указанная отрасль имеет немало рисков.

"Очень важно, как наш национальный регулятор профессионально оценит перспективы внедрения криптовалют в национально-денежную систему Украины...

Лично у меня есть персональные предостережения относительно того, на чем основываются котировки этих криптовалют, и каким образом они обеспечивают свою покупательную платежеспособность. Потому что очень будет жаль, если это окажется очередным сверхсовременным проектом МММ, который был в конце 20 века. Поэтому, очень профессионально нужно подойти к изучению ситуации, и после этого принять решение, которое будет полезно для народа Украины", - сказал нардеп он.

Нардеп Владимир Парасюк признал, что законопроектов о криптовалюта (в том числе и нардепа Рыбаки) еще не читал, но без позиции НБУ поддерживать их не собирается. Если же законопроект в ВР вынесут раньше, чем НБУ обнародует свою позицию, то нардеп пообещал детально изучить документ.

"Я не знаю, что там Рыбалка придумал и какая у него там мотивация была. Я еще раз говорю, что не читал ни один, ни второй (зарегистрированные законопроекты о криптовалютах - ред.), посмотрим, что скажет НБУ", - сказал нардеп.

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По словам нардепа Сергея Каплина законодательная инициатива "радикала" Рыбалки достаточно "сырая" и больше похожа на попытку пролоббировать чьи-то интересы.

Поэтому, голосовать за подобные спекулятивные документы он не собирается. И вообще, по мнению политика, разрабатывать механизмы для урегулирования рынка криптовалют должен Кабмин, а не "депутаты-шарлатаны".

"Пока о нем (законопроекте Рыбалки - ред.) рано говорить. Я читал его так бегло, и он достаточно сырой. И я считаю, что здесь нужен не один законопроект, а нужен ряд законопроектов, планов и стратегий. И вообще это дело Премьера, не депутатов, спекулянтов, которые заработали деньги на подобных спекулятивных вещах, и лоббируют какие-то законопроекты, чтобы потом сосредоточить в своих руках этот рынок через лобби и через свои фракции. Нет. Это должен сделать Кабмин и прежде всего он должен учесть интересы людей, на обсужденный Кабмином и профессиональными министрами законопроект я обращу внимание, а на все эти наработки и подделки шарлатанов мы, наша партия, внимания обращать не будем", - сказал Каплин.

Нардеп от БПП Алексей Гончаренко, в свою очередь, отметил, что его решение относительно законов о криптовалюте будет зависеть от выводов экспертного совета фракции.

"Я ожидаю решения экспертного совета нашей фракции, она у нас работает. А также ожидаю на то, каким будет решение соответствующего профильного комитета и исходя из этого буду определяться", - сказал он.

Алексей Мушак, комментируя вопрос, отметил, что не намерен поддерживать предлагаемые в ВРУ проекты законов о криптовалютах, потому что будет разрабатывать собственный. Инициативу Рыбалки политик охарактеризовал как попытку войти в историю.

"Я лично буду нарабатывать свое видение о криптовалюте. Я считаю, что какие-то как минимум проблески понимания у меня есть. Поэтому я свое видение буду предлагать. Общие посылы этого - чем меньше регулирования - тем лучше. Но нам нужно определиться, что такое криптовалюта. Мое видение, что это цифровой не материальный актив. Вот условно говоря авторские права, это же тоже не материальный актив, но они могут стоить деньги. То же здесь. По поводу законопроектов, то мне кажется, что люди хотели войти в историю и первыми зарегистрировать. Там нужно немного доработать как определение, так и в принципе, что они предлагают. Я думаю, что какую версию (своего законопроекта - ред.) предложу в январе и скорее всего в феврале буду регистрировать", - сказал нардеп Мушак.

Напомним, по данным СМИ, законопроект № 7183-1 о "Стимулирование рынка криптовалют и их производных в Украине", автором которого является нардеп С.Рыбалка, "списан" в российских чиновников.

А эксперты Bitcoin Foundation называли документ "радикала" бессмысленным и популистским.

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