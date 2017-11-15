Депутати мають два тижні на доопрацювання проекту Бюджету-2018 - Луценко

«Є два тижні щодо опрацювання проекту бюджету на 2018 рік до другого читання. Частина – це фінансування армії, медицини. Ми внесли пропозиції щодо збільшення рентних платежів, щоб вони дали можливість збільшити дохідну частину бюджету, бо пропонуючи видатки депутати мають пропонувати дохідну частину.

Ми зберегли перехід коштів з спецфонду так званих конфіскованих коштів Януковича на фінансування сільської медицини. Ці кошти перейдуть на 2018 рік, це 10 млрд грн, 4 млрд грн на армію, Нацбезпеку, 4 млрд грн на сільську медицину», – сказала Луценко.

Вона також додала, що Уряду запропонували збільшити дохідну частину бюджету на суму коштів спецфонду.

«Залишок там 7,8 млрд грн дохідної частини. Ми запропонували Уряду зберегти показники доходів митниці по факту 2017 року. Ці кошти підуть на ремонт доріг. Сподіваюсь, ми на початку грудня вийдемо на розгляд бюджету в другому читанні», – додала Ірина Луценко.

Нагадаємо, 14 листопада, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету 2018.