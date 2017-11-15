У депутатов есть две недели на доработку проекта Бюджета-2018 - Луценко

“Есть две недели по разработке проекта бюджета на 2018 год ко второму чтению. Часть — это финансирование армии, медицины. Мы внесли предложения по увеличению рентных платежей, чтобы они дали возможность увеличить доходную часть бюджета, поскольку предлагая расходы депутаты должны предлагать доходную часть.

Мы сохранили переход средств из спецфонда так называемых конфискованных средств Януковича на финансирование сельской медицины. Эти средства перейдут на 2018 год, это 10 млрд грн, 4 млрд грн на армию, нацбезопасности, 4 млрд грн на сельскую медицину”, - сказала Луценко.

Она также добавила, что правительству предложили увеличить доходную часть бюджета на сумму средств спецфонда.

“Остаток там 7,8 млрд грн доходной части. Мы предложили Правительству сохранить показатели доходов таможни по факту 2017 года. Эти средства пойдут на ремонт дорог. Надеюсь, мы в начале декабря выйдем на рассмотрение бюджета во втором чтении”, - добавила Ирина Луценко.

Напомним, 14 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета 2018.