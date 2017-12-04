Депутати 5 грудня за закритими дверима заслухають керівників силових структур - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Завтра, 5 грудня, на засіданні Верховної Ради відбудеться закрита частина за участю керівників Національного антикорупційного бюро, Генпрокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник глави фракції "БПП" Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Завтра на засіданні ВР планується провести закриту частину з участю керівників НАБУ, САП, ГПУ та СБУ для заслуховування складеної ситуаці", - повідомив Гончаренко.
Нагадаємо, сьогодні лідер фракції БПП Артур Герасимов закликав спікера парламенту Андрія Парубія запросити до парламенту керівників силових структур.
Як повідомляв УНН, ГПУ викликала на допит двох агентів НАБУ, які провокували хабар посадовцю ДМС.