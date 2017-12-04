Депутаты 5 декабря за закрытыми дверьми заслушают руководителей силовых структур - нардеп

"Завтра на заседании ВР планируется провести закрытую часть при участии руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуаций", - сообщил Гончаренко.

Напомним, сегодня лидер фракции БПП Артур Герасимов призвал спикера парламента Андрей Парубий пригласить в парламент руководителей силовых структур.

Как сообщал УНН, ГПУ вызвала на допрос двух агентов НАБУ, которые провоцировали взятку чиновнику ГМС.