Депутаты 5 декабря за закрытыми дверьми заслушают руководителей силовых структур - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Завтра, 5 декабря, на заседании Верховной Рады состоится закрытая часть с участием руководителей Национального антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы фракции "БПП" Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Завтра на заседании ВР планируется провести закрытую часть при участии руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуаций", - сообщил Гончаренко.
Напомним, сегодня лидер фракции БПП Артур Герасимов призвал спикера парламента Андрей Парубий пригласить в парламент руководителей силовых структур.
Как сообщал УНН, ГПУ вызвала на допрос двух агентов НАБУ, которые провоцировали взятку чиновнику ГМС.