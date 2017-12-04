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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106888 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124078 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104969 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107025 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Депутаты 5 декабря за закрытыми дверьми заслушают руководителей силовых структур - нардеп

Депутаты 5 декабря за закрытыми дверьми заслушают руководителей силовых структур - нардеп

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Завтра, 5 декабря, на заседании Верховной Рады состоится закрытая часть с участием руководителей Национального антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы фракции "БПП" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Завтра на заседании ВР планируется провести закрытую часть при участии руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуаций", - сообщил Гончаренко.

Напомним, сегодня лидер фракции БПП Артур Герасимов призвал спикера парламента Андрей Парубий пригласить в парламент руководителей силовых структур.

Как сообщал УНН, ГПУ вызвала на допрос двух агентов НАБУ, которые провоцировали взятку чиновнику ГМС.

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