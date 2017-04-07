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Депутата-організатора "референдуму" судитимуть на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата-організатора “референдуму” у Попаснянському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської області.

Встановлено, що навесні 2014 року мешканка Попаснянського району Луганської області, будучи депутатом селищної ради, організувала та провела 11.05.2014 на території смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області так званий референдум щодо підтримки акту про державну самостійність “ЛНР”. Зокрема, вказана громадянка фактично обіймаючи посаду так званої голови виборчої комісії, шляхом надання вказівок, керувала членами вказаної комісії, брала участь у роздачі бюлетенів для голосування місцевим мешканцям та організовувала підрахунок голосів за результатами проведення псевдореферендуму.

У зв’язку з тим, що вказана особа переховується від слідства та суду, прокуратурою Луганської області стосовно останньої здійснено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: санкція ч.2 ст.110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'ять до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, ще одного з організаторів псевдореферендуму судитимуть на Луганщині.

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