Депутата-организатора "референдума" будут судить в Луганской области

Установлено, что весной 2014 жительница Попаснянского района Луганской области, будучи депутатом поселкового совета, организовала и провела 11.05.2014 на территории г. Новотошковское Попаснянского района Луганской области так называемый референдум по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР". В частности, указанная гражданка фактически занимая должность так называемой председателя избирательной комиссии, путем предоставления указаний, руководила членами указанной комиссии, участвовала в раздаче бюллетеней для голосования местным жителям и организовывала подсчет голосов по результатам проведения псевдореферендуму.

В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия и суда, прокуратурой Луганской области в отношении последней осуществлена ​​процедура специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: санкция ч.2 ст.110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, еще одного из организаторов псевдореферендуму судить в Луганской области.