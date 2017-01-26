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Депутата місцевої ради запідозрили у приховуванні смерті будівельника у Рівному

Депутата місцевої ради запідозрили у приховуванні смерті будівельника у Рівному

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Прокурор Рівненської області Олег Соболь підписав повідомлення про підозру депутату однієї із місцевих рад щодо вчинення ним кримінального правопорушення, пов'язаного з приховуванням смерті будівельника у Рівному. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

“26.01.2017 прокурор Рівненської області Олег Соболь підписав повідомлення про підозру депутату однієї із місцевих рад щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України (заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого злочину)”, — йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 35-річного чоловіка востаннє бачили живим 02.12.2016 його колеги на будівництві по вул. Київській у м. Рівне, після чого той з рідними на зв’язок не виходив. Згодом тіло будівельника було знайдено у лісовому масиві с. Олександрія.

Наразі наявні в матеріалах кримінального провадження дані свідчать, що смертельну травму чоловік зазнав саме на будівництві, а його тіло, як доказ злочину, намагались приховати. Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному стані), ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці службовою особою, що спричинило загибель людини), ч. 1 ст. 396 (заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого злочину).

Наразі правоохоронцями допитано в якості свідків близько 40 осіб, проведено низку обшуків, в т.ч. і за місцем проживання депутата місцевої ради, вилучено речі та майно, які мають доказове значення у справі. Призначено низку судових криміналістичних експертиз. Слідством опрацьовується кілька версій вчинення кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, зниклого у Рівному будівельника знайшли в лісі мертвим.

Як повідомляв УНН, в поліції розповіли подробиці розслідування загибелі будівельника у Рівному

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