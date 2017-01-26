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Депутата местного совета заподозрили в сокрытии смерти строителя в Ровно

Депутата местного совета заподозрили в сокрытии смерти строителя в Ровно

Киев • УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Прокурор Ровенской области Олег Соболь подписал уведомление о подозрении депутату одного из местных советов относительно совершения им уголовного преступления, связанного с сокрытием смерти строителя в Ровно. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

"26.01.2017 прокурор Ровенской области Олег Соболь подписал уведомление о подозрении депутату одного из местных советов относительно совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины (укрывательство тяжкого преступления)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 35-летнего мужчину в последний раз видели живым 02.12.2016 его коллеги на строительстве по ул. Киевской в ​​г. Ровно, после чего тот с родными на связь не выходил. Впоследствии тело строителя было найдено в лесном массиве с. Александрия.

Имеющиеся в материалах уголовного производства данные свидетельствуют, что смертельную травму мужчина получил именно на строительстве, а его тело, как доказательство преступления, пытались скрыть. Сведения о совершении уголовных преступлений внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном состоянии), ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда должностным лицом, что повлекло гибель человека), ч. 1 ст. 396 (укрывательство тяжкого преступления).

Правоохранителями допрошены в качестве свидетелей около 40 человек, проведен ряд обысков, в т.ч. и по месту жительства депутата местного совета, изъяты вещи и имущество, которые имеют доказательное значение по делу. Назначен ряд судебных криминалистических экспертиз. Следствием отрабатывается несколько версий совершения уголовных преступлений.

Напомним, пропавшего в Ровно строителя нашли в лесу мертвым.

Как сообщал УНН, в полиции рассказали подробности расследования гибели строителя в Ровно.

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