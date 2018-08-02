Депутат Рибалка задекларував коштовний подарунок від родича

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка задекларував новий мопед Sun-Ron Light Bee вартістю майже 120 тис. грн. Про це свідчать дані електронної декларації нардепа, передає УНН.

Рік випуску транспортного засобу - 2018. За даними декларації, Рибалка отримав мопед у подарунок від свого брата - Дмитра Рибалки.

Також, у декларації нардепа вказано, що він набув право на володіння транспортним засобом 27 липня 2018 року. Ймовірно, що даний мопед Рибалка отримав у якості подарунку на День народження, яке депутат відсвяткував 22 липня.

Нагадаємо, у НАЗК заявили про порушення Рибалкою антикорупційного законодавства. Такі висновки були зроблені Агентством за підсумками перевірки декларації про доходи нардепа за 2015 рік.

Зауважимо, що, згідно з декларацією про доходи за 2016 рік, Рибалка проживає у квартирі своєї матері.

Також матері депутата належить ще й новеньке розкішне авто Mercedes-Benz GLC 250 D 4 Matic.

Як писав УНН, за прогнозами політологів, через свою “токсичність” Рибалка більше не потрапить до прохідної частини списку Радикальної партії. 

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