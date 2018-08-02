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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Депутат Рыбалка задекларировал ценный подарок от родственника

Депутат Рыбалка задекларировал ценный подарок от родственника

Киев  •  УНН

 • 10520 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка задекларировал новый мопед Sun-Ron Light Bee стоимостью почти 120 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа, передает УНН.

Год выпуска транспортного средства - 2018. По данным декларации, Рыбалка получил мопед в подарок от своего брата - Дмитрия Рыбалки.

Также, в декларации нардепа указано, что он получил право на владение транспортным средством 27 июля 2018 года. Вероятно, что данный мопед Рыбалка получил в качестве подарка на день рождения, которое депутат отметил 22 июля.

Напомним, в НАПК заявили о нарушении Рыбалкой антикоррупционного законодательства. Такие выводы были сделаны Агентством по итогам проверки декларации о доходах нардепа за 2015 год.

Отметим, что, согласно декларации о доходах за 2016 год, Рыбалка проживает в квартире своей матери.

Также матери депутата принадлежит еще и новенькое роскошное авто Mercedes-Benz GLC 250 D 4 Matic.

Как писал УНН, по прогнозам политологов, из-за своей "токсичности" Рыбалка больше не попадет в проходную часть списка Радикальной партии.

Украинские Национальные Новости

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