Депутат Рыбалка задекларировал ценный подарок от родственника
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка задекларировал новый мопед Sun-Ron Light Bee стоимостью почти 120 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа, передает УНН.
Год выпуска транспортного средства - 2018. По данным декларации, Рыбалка получил мопед в подарок от своего брата - Дмитрия Рыбалки.
Также, в декларации нардепа указано, что он получил право на владение транспортным средством 27 июля 2018 года. Вероятно, что данный мопед Рыбалка получил в качестве подарка на день рождения, которое депутат отметил 22 июля.
Напомним, в НАПК заявили о нарушении Рыбалкой антикоррупционного законодательства. Такие выводы были сделаны Агентством по итогам проверки декларации о доходах нардепа за 2015 год.
Отметим, что, согласно декларации о доходах за 2016 год, Рыбалка проживает в квартире своей матери.
Также матери депутата принадлежит еще и новенькое роскошное авто Mercedes-Benz GLC 250 D 4 Matic.
Как писал УНН, по прогнозам политологов, из-за своей "токсичности" Рыбалка больше не попадет в проходную часть списка Радикальной партии.