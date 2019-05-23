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Депутат Рибалка вказав у декларації недостовірні дані, — НАЗК

Депутат Рибалка вказав у декларації недостовірні дані, — НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації народного депутата України Сергія Рибалки. Про це йдеться у рішенні про результати повної перевірки декларації нардепа за 2017 рік, передає УНН.

Повідомляється, що Рибалка не дотримався вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону України “Про запобігання корупції”. Уточнюється, що у своїй декларації за 2017 рік у розділі 2.1. "Інформація про суб’єкта декларування "Рибалка зазначив про належність займаної посади (народний депутат, — ред.) до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків. Втім, за даними НАЗК, така інформація є недостовірною.

“Суб’єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 статті 46 Закону України “Про запобігання корупції”, — повідомили у НАЗК, уточнивши, що посада народного депутата не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

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Разом з тим, НАЗК не знайшло в декларації радикала ознак незаконного збагачення та конфлікту інтересів.

У підсумку Рибалці рекомендували усунути допущені порушення, шляхом внесення уточнень до декларації.

Нагадаємо, в середині 2018 року НАЗК опублікувало рішення за підсумками перевірки електронної декларації нардепа за 2015 рік. Тоді НАЗК встановило, що Рибалка порушив вимоги чинного законодавства України — пунктів 2,7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції. 

Також нагадаємо, цього річ суд зобов’язав НАБУ відновити кримінальне провадження стосовно депутата Рибалки через не внесення ним до декларації про доходи квартири в Парижі. 

Українські Національні Новини

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