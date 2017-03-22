Депутат-комуніст попросив СК РФ перевірити "імперію Медведєва"

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Депутат російської держдуми від КПРФ Валерій Рашкін написав звернення до Слідчого комітету Росії з проханням провести перевірку повідомлень про корупційну діяльність прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, передає УНН з посиланням на Meduza.

Як повідомляється, звернення подано на ім’я голови СК Росії Олександра Бастрикіна. Копії направлені директору ФСБ РФ, міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору РФ, пише видання.

У тексті зазначається, що з інформацією про можливу корупційну діяльність голови уряду ознайомилися “9-10% громадян”, а реакції на ці повідомлення від російської влади не було.

Вказано, що про “таємну імперію” Дмитра Мєдвєдєва 2 березня повідомив Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.

Під час розслідування фонду у однокурсників прем’єр-міністра виявилися маєтки і яхти, якими користується Д.Медведєв. Ні сам прем’єр, ні його представник розслідування не прокоментували.

По поводу дворцов и дач Дмитрия Медведева... #КПРФ pic.twitter.com/woTqfj39u1

— Валерий Рашкин (@RashkinV) 22 березня 2017 р.

Нагадаємо, у Петербурзі зажадали відставки Д.Медведєва.

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